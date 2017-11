Die Rekordjagd geht weiter: Die deutsche Nationalmannschaft will am Freitag (21.00 Uhr im LIVETICKER) im Londoner Wembleystadion gegen Gastgeber England auch in ihrem 20. Länderspiel in Serie ungeschlagen bleiben.

In der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gab es nur zwei längere Erfolgsserien. Von Oktober 1978 bis Dezember 1980 blieb die Nationalmannschaft in 23 Begegnungen in Folge ohne Niederlage, von Juni 1996 bis Februar 1998 waren es 22.

Seine bisher letzte Niederlage kassierte der Weltmeister im EM-Halbfinale 2016 gegen Gastgeber Frankreich (0:2). Die Franzosen sind am Dienstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Köln auch der Gegner zum Jahresabschluss.

Beide Teams mit Personalsorgen

England ächzt unter einer Verletzungsmisere, auch Joachim Löw fehlt eine komplette Achse - und doch soll der Länderspiel-Klassiker im Londoner Fußball-Tempel Wembley kein Muster ohne Wert werden. "Niemand darf sich ausruhen! Es sind keine wirklichen Freundschaftsspiele", mahnte Weltmeister Toni Kroos vor dem Prestigeduell - doch ausgerechnet er selbst war zu einer Pause gezwungen. Kroos hütete am Mittwoch mit Magen-Darm-Beschwerden sein Berliner Hotelbett.

Es ist nicht die einzige Personalsorge, die Löw umtreibt. Jerome Boateng fällt wegen muskulärer Probleme aus, ohnehin fehlen Manuel Neuer und Thomas Müller. Jetzt auch noch Kroos? Das wären beinahe englische Verhältnisse - die Three Lions müssen auf ein halbes Dutzend Stars verzichten, darunter Topstürmer Harry Kane, Ausnahmetalent Dele Alli und Kapitän Jordan Henderson. Die britischen Medien haben dafür nur ein Wort übrig: "Farce".

DFB-Spieler warnen vor England

Dennoch beschwören Spieler wie Bundestrainer unisono die "unglaubliche Qualität" des Gegners, der auch in seinem Rumpfkader noch "großartige Spieler" versammle. Die Ausgefallenen seien "nicht die einzigen Spieler. Sie haben eine enorme Breite bekommen", betonte beispielsweise Torhüter Marc-Andre ter Stegen.

Kroos bekräftigte, die deutsche Mannschaft wolle "diese Spiele unbedingt gewinnen, jeder will sich zeigen" - und dabei auch schon mal ein Zeichen für die WM setzen. Er erwartet auch gegen Frankreich am Dienstag in Köln "ein sehr gutes Niveau gegen sehr, sehr gute Gegner, gegen die wir hoffentlich bei der WM noch mal spielen". Und das möglichst spät im Turnier.

England-Spiel als Countdown für die WM

Der Abschluss des Länderspieljahres ist zugleich die Startrampe für die Rakete, die im WM-Finale 2018 in Moskau zünden soll. "Alles ist diesem Ziel untergeordnet", sagt der Bundestrainer seit Monaten immer wieder. Bierhoff pflichtete Löw am Mittwoch bei: "Wir dürfen dabei keinen Prozentpunkt, keinen Zentimeter nachlassen. Wir sind diesmal die Gejagten. Wir wissen, dass wir als Favorit zur WM fahren. Dem müssen wir uns stellen, im Bewusstsein, wie schwierig es wird."

Dabei kann auch Mario Götze helfen, der Held des WM-Finals von 2014. Der Dortmunder ist wie Ilkay Gündogan (Manchester City) nach einem Jahr Zwangspause zurück in der Nationalmannschaft. "Ich habe alle noch wiedererkannt", scherzte Götze am Mittwoch während der Pressekonferenz in der Mercedes-Benz-Niederlassung, "es ist ein tolles Erlebnis, wieder da zu sein. Es war eine lange Zeit."

So können Sie das Spiel verfolgen:

TV: ZDF

Livestream: ZDF

Liveticker: www.sport1.de