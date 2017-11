Die Nationalspieler Sandro Wagner und Sami Khedira sehen für den Videobeweis in seiner jetzigen Form keine Zukunft.

"Ich denke, man sollte den Schiedsrichtern noch ein bisschen Zeit geben und am Ende Saison müssen wir dann ein Fazit ziehen", sagte Stürmer Wagner (1899 Hoffenheim) am Donnerstag in Berlin. "Es werden trotz Video zu viele Fehlentscheidungen getroffen. Die Umsetzung ist eine Katastrophe." Wenn keine Besserung folgt, "sollten wir das Ding auch einstampfen".

Weltmeister Khedira stimmte seinem Mitspieler zu. "Ich habe das Gefühl, dass die Schiedsrichter überfordert sind", betonte der Mittelfeldspieler von Juventus Turin. "Es ist ein großes Wirrwarr, in der Bundesliga und auch in der Serie A. Die Spieler wissen gar nicht mehr: Juble ich nach einem Tor oder nicht? Es gehen viel Leidenschaft und Emotionen verloren."