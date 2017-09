Der Deutsche Fußball-Bund hat am Freitag die Spielorte bei einer möglichen Austragung der EM 2024 bekanntgegeben.

Der DFB entschied sich bei der Bewerbung der UEFA Euro 2024 für zehn Städte und deren Stadien aus 14 Bewerbern. Einziger Konkurrent des DFB bei der Vergabe im September 2018 ist die Türkei.

Die folgenden Austragungsorte erhielten den Zuschlag, das teilte DFB-Präsident Reinhard Grindel mit: Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Dortmund, Berlin, Leipzig, Hamburg, Gelsenkirchen, Stuttgart und München.

Video So kurios bewirbt sich Gladbach für die EM 2024

Nicht dabei sind der Borussia-Park in Mönchengladbach, die HDI-Arena in Hannover, das Weser-Stadion in Bremen sowie das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg.

"Unsere Enttäuschung ist groß", sagte Borussias Präsident Rolf Königs: "Wir haben in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass der Borussia-Park eine perfekte Spielstätte für internationale Begegnungen ist und waren großer Hoffnung, dass der DFB Mönchengladbach diesmal berücksichtigt."