Der ehemalige englische Nationalspieler Paul Scholes (42) hat Kritik an Manchester-United-Teammanager Jose Mourinho aufgrund des Umgangs mit Ex-DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger (32) geübt.

"Es war jedenfalls seltsam", sagte die ManUnited-Ikone dem kicker, "aber ich fand es bemerkenswert, wie hochprofessionell Bastian reagiert hat, indem er einfach weiterarbeitete ohne zu jammern. Leider wissen wir alle nicht, woran es genau lag."

Scholes schätzt Schweinsteiger

Mourinho hatte Weltmeister Schweinsteiger aussortiert und zur ManUnited-Reserve geschickt. Inzwischen kommt der langjährige Star von Bayern München wieder zu Einsätzen im Profi-Team des englischen Rekordmeisters. Er wurde sogar in den Kader für die UEFA Europa League aufgenommen. Dort trifft ManUnited am Abend auf AS Saint-Etienne (ab 21.05 Uhr im LIVETICKER - Highlights ab 23 Uhr im TV auf SPORT1)

Scholes schätzt Schweinsteiger sehr: "Er kann noch immer ein Spiel kontrollieren, wenn man ihn lässt, und ich hoffe, der Manager lässt ihn. Die Fans jedenfalls lieben Bastian, er ist ein sehr spezieller Spieler." Sein einziges Problem seien Verletzung gewesen, "aber in den letzten Wochen hat er ganz normal trainiert", so der einstige Mittelfeldspieler der Red Devils.