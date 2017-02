Schalke 04 hat seine Winter-Neuzugänge Holger Badstuber, Guido Burgstaller und Daniel Caligiuri für die K.o.-Phase der Europa League gemeldet.

Dabei verzichteten die Königsblauen auf Rechtsverteidiger Coke, der den Wettbewerb mit dem FC Sevilla dreimal in Folge gewonnen hatte (2014 bis 2016), aber noch immer an den Folgen seines im Sommer erlittenen Kreuzbandrisses laboriert. (Schalke gegen Saloniki am 16. Februar ab 21.05 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Borussia Mönchengladbach nominierte Angreifer Josip Drmic sowie Neuzugang Timothée Kolodziejczak nach.

Zudem hatte Englands Rekordmeister Manchester United den unter Teammanager José Mourinho lange gemiedenen Weltmeister und ehemaligen DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger nachgemeldet.