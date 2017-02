Der AS Rom hat in der italienischen Meisterschaft Platz zwei zurückerobert. Das Team des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger setzte sich zum Abschluss des 23. Spieltages in der Serie A 4:0 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbachs Europa-League-Gegner AC Florenz durch und überflügelte mit 50 Punkten den SSC Neapel (48).

Der frühere Wolfsburger Edin Dzeko brachte die Gastgeber in der 39. Minute mit seinem 16. Saisontor in Führung. Federico Fazio (58.) und Radja Nainggolan (75.) erhöhten nach der Pause, ehe erneut Dzeko (83.) den Schlusspunkt setzte.

Damit gewannen die Römer die letzten 14 Heimspiele in der Serie A und stellten einen Klubrekord auf.

Souveräner Tabellenführer ist Juventus Turin mit 54 Zählern. Die Mannschaft von Weltmeister Sami Khedira kann am Mittwoch in einem Nachholspiel bei Aufsteiger FC Crotone ihren Vorsprung weiter ausbauen.