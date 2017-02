In der Champions League kämpfen die besten Teams bereits um den Einzug in das Viertelfinale, in der UEFA Europa League wollen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach zunächst in das Achtelfinale einziehen (Der Spielplan der UEFA Europa League).

Die formstarken Gelsenkirchener bekommen es dabei mit dem griechischen Vertreter PAOK Saloniki zu tun und gelten als klarer Favorit. Die Königsblauen haben auch gute Erinnerungen an PAOK: Im letzten Aufeinandertreffen in den Champions-League-Playoffs 2013/14 konnte sich Schalke mit 4:3 nach beiden Begegnungen behaupten.

SPORT1 überträgt das Hinspiel in Thessaloniki am Donnerstag, den 16. Februar 2017, LIVE ab 21.05 Uhr im TV, in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER. schon um 19 Uhr startet der Countdown mit allen Informationen zum EL-Donnerstag im Studio.

Mönchengladbach gegen AC Florenz

Bereits zwei Stunden früher um 19 Uhr trifft Champions-League-Absteiger Borussia Mönchengladbach auf die Italiener vom AC Florenz (ab 19 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER). Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen den traditionsreichen Vereinen auf europäischer Ebene.

Unter ihrem neuen Trainer Dieter Hecking zeigte sich die Fohlenelf zuletzt stark verbessert und konnte die letzten vier Pflichtspiele allesamt gewinnen. Der Gegner aus Florenz kommt also zu einem denkbar günstigen Zeitpunkt.

Ab 23 Uhr gibt es bei SPORT1 die Highlights der Partie im TV zu sehen.

Manchester United gegen AS Saint-Etienne

Die Engländer von Manchester United treffen nach der durchwachsenen Gruppenphase als Gruppenzweiter auf die Franzosen vom AS Saint-Etienne (ab 21.05 Uhr im LIVETICKER). Die Mannschaft um den exzentrischen Trainer Jose Mourinho ist rechtzeitig in Form gekommen und gilt gegen den derzeitigen Tabellen-Fünften der Ligue 1 als haushoher Favorit.

Im Heimspiel geht es für Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan und Co. darum, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel eine Woche später in Südfrankreich zu verschaffen. Ab 23 Uhr zeigt SPORT1 die Highlights dieser und aller weiteren Partien des Sechzehntelfinals in der Europa League.

SPORT1 hat alle wichtigen Infos zum Auftakt der Sechzehntelfinals in der UEFA Europa League:

- Alle Spiele des Sechzehntelfinals im Überblick:

Um 17.00 Uhr:

FK Krasnodar - Fenerbahce Istanbul

Um 19.00 Uhr:

Astra Giurgiu - KRC Genk

AZ Alkmaar - Olympique Lyon

Borussia Mönchengladbach - AC Florenz

Celta Vigo - Schachtar Donezk

FK Rostow - Sparta Prag

KAA Gent - Tottenham Hotspur

Ludogorez Rasgrad - FC Kopenhagen

Olympiakos Piräus - Osmanlispor FK

Um 21.05 Uhr:

Athletic Bilbao - APOEL Nikosia

FC Villarreal - AS Rom

Hapoel Be'er Sheva - Besiktas Istanbul

Legia Warschau - Ajax Amsterdam

Manchester United - AS Saint-Etienne

PAOK Saloniki - FC Schalke 04

RSC Anderlecht - Zenit St. Petersburg

