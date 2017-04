Tolle Geste für Johan Cruyff: Die vor gut einem Jahr verstorbene Fußball-Legende fungiert künftig als Namensgeber für das Stadion von Ajax Amsterdam.

Der Bezwinger von Schalke 04 in der Europa League gab am Montag, dem 70. Geburtstag von Cruyff, bekannt, dass die Amsterdam ArenA in Johan Cruijff Arena umbenannt wird.

Mit der schon länger diskutierten Namensänderung würdigt der Klub, die Stadt und der bisherige Namensgeber des Stadions der Verdienste des größten niederländischen Fußballers aller Zeiten.

Des Weiteren werden auch eine Straße, ein Platz und eine Brücke in der niederländischen Hauptstadt nach Cruyff benannt. Cruyff war am 24. März 2016 in Barcelona an Lungenkrebs gestorben.