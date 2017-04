Nach dem bitteren Ausscheiden gegen Ajax Amsterdam sind die Schalker Träume vom Triumph in der UEFA Europa League ausgeträumt. Dagegen hat sich Manchester United in der Verlängerung weitergezittert. Eigengewächs Marcus Rashford sorgte für den Einzug in die Vorschlussrunde.

Außerdem sind auch Celta Vigo und Olympique Lyon im Halbfinale.

Wer dort auf wen trifft, entscheidet sich am Freitag ab 13 Uhr (im LIVESTREAM und LIVE auf Facebook) in Nyon.

Im Lostopf befinden sich dann:

Manchester United

Celta Vigo

Ajax Amsterdam

Olympique Lyon

Hinspiel am 4. Mai

Rückspiel am 11. Mai

Finale am 24. Mai in Stockholm

So können Sie die Auslosung der UEFA Europa League verfolgen:

Stream: SPORT1.de