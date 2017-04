Trainer Pep Guardiola und Nationalspieler Leroy Sane haben in einem hitzigen Manchester-Derby den Sieg verpasst.

Mit dem Ex-Schalker in der Startelf kam ManCity am Donnerstagabend gegen Jose Mourinhos Manchester United trotz Überlegenheit und rund zehnminütiger Überzahl nicht über ein 0:0 hinaus: Manchesters Marouane Fellaini hatte unter kuriosen Umständen Rot gesehen.

Der Belgier hatte Citys Sergio Agüero in der 83. Minute gefoult und Gelb gesehen. Sekunden später foulte Fellaini Agüero erneut - und ging in der anschließenden Rudelbildung Stirn an Stirn mit ihm und traf ihn am Kopf. Agüero ließ sich theatralisch fallen, Schiedsrichter Martin Atkinson zückte Rot.

City weiter vor United

Der Kampf um die Champions-League-Qualifikation bleibt nach dem Remis weiter spannend. City (65 Punkte) liegt als Vierter knapp vor United (64), Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool (66) haben auf Platz drei ein Spiel mehr absolviert. Der FC Chelsea (78) und Tottenham Hotspur (74) sind bereits enteilt (SERVICE: Die Tabelle).

Die Citizens fanden besser ins Spiel und hatten Pech, als Agüero per Kopf nur den Außenpfosten traf (10.). United zog sich verstärkt in die eigene Hälfte zurück, hätte durch den Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan (25.) und Ander Herrera (41.) aber selbst in Führung gehen können.

Nach dem Seitenwechsel blieb ManCity tonangebend, schlug aus der Dominanz aber kein Kapital. Auch nach Fellainis Feldverweis drängte City vergeblich auf den Treffer. Sane wurde in der 80. Minute ausgewechselt.