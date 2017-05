Ajax Amsterdam steht nach mehr als 20 Jahren wieder im Endspiel eines europäischen Wettbewerbs. Stadt und Verein fiebern dem großen Tag des Finals gegen Manchester United entgegen. Trainer Jose Mourinho hat aber seine ganz eigene Meinung bezüglich der Niederländer:

"Sie haben es nicht verdient, im Endspiel zu stehen", sagt der portugiesische Teammanager. "Sie haben ein Team für die Champions League und sind dort ausgeschieden. Ich denke, dass man nicht in zwei Wettbewerben spielen sollte", stänkerte "The Special One" vor dem Showdown: "Die Europa League sollte für Vereine sein, die auch nur dort gespielt haben. So wie wir."

Der 54 jährige ist für seine Psychospielchen vor wichtigen Duellen bekannt. An genügend Sachverstand sollte es Mourinho jedenfalls nicht mangeln, um die Leistung von Ajax Amsterdam anzuerkennen. Zumal sie in der Königsklasse bereits früh in den Play-offs scheiterten.

Die junge Truppe um den künftigen deutschen Nationalspieler Younes überzeugte vor allem durch erfrischenden Offensiv-Fußball und schaltete auf dem Weg ins Finale unter anderem den deutschen Vertreter Schalke 04 aus. Amin Younes steuerte auch in diesem Spiel einen treffer bei.

"Wir glauben an unsere Stärke und haben auch gegen ein Team wie Manchester eine Chance", sagt der 23 Jahre alte Ex-Gladbacher, dem einst in der Bundesliga der Durchbruch verwehrt blieb: "Ich bin extrem stolz auf das, was wir erreicht haben."

Das Finale der Europa League steigt am 24. Mai im schwedischen Solna (ab 20.45 Uhr LIVE auf Sport1)