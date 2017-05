Bei Außenseiter Celta Vigo ist die Vorfreude auf das Halbfinal-Hinspiel der UEFA Europa League gegen Manchester United am Donnerstag (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im STREAM sowie im TICKER und in unserem Sportradio SPORT1.fm) riesig.

Video Mourinho warnt vor Außenseiter Vigo

"Es ist das wichtigste Spiel in der Geschichte, das jeder Celta-Fan sehen will", sagte Trainer Eduardo Berizzo, der den spanischen Erstligisten erstmals in ein Europapokal-Halbfinale geführt hat

Vor dem Gegner hat der argentinische Coach großen Respekt. "Manchester United ist einer der stärksten Klubs Europas", sagte Berizzo. "Wir kennen die Größe unseres Gegners, aber wir wissen auch um unsere. Wir wollen mit unserem Herzen gewinnen."

Der 47-Jährige glaubt fest an seine Mannschaft: "Meine Spieler haben sich unglaublich schnell entwickelt und werden morgen sehr selbstbewusst auftreten."

Auch Kapitän Hugo Mallo fiebert dem Highlight entgegen. Gegen Manchester United zu spielen, sei "etwas Großartiges, Fantastisches, Aufregendes - auch für die Stadt", sagte Mallo.