Celta Vigo geht als großer Außenseiter in das Halbfinal-Hinspiel der UEFA Europa League gegen Manchester United (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im STREAM sowie im TICKER und in unserem Sportradio SPORT1.fm).

Der Real Club Celta de Vigo ist ganz sicherlich die kleinste verbliebene Nummer in der UEFA Europa League, der Underdog im Konzert der Großkopferten um Manchester United, Ajax Amsterdam und Olympique Lyon.

Vom Klub aus der Provinz Galizien weiß man so gut wie nichts, er ist auch in der heimischen Liga ein Mauerblümchen zwischen Real Madrid, Barcelona oder dem FC Valencia.

Und trotzdem ist Celta ein recht interessanter Klub. SPORT1 hat interessante Fakten zu einem außergewöhnlichen Verein gesammelt, der jetzt vor dem größten Erfolg seiner Geschichte steht.

- Die Kelten Spaniens

Vigo ist mit rund 300.000 Einwohnern die Hauptstadt der autonomen Region Galizien im Nordwesten von Spanien. Aus der Fusion des Vigo FC und von Real Fortuna Vigo entstand Celta Vigo im Jahr 1923 - als Gegenpart zu den damals im spanischen Fußball absolut dominanten baskischen Klubs.

Die Grundidee war, mit einer Art "galizischen Auswahl" endlich auch national für Furore zu sorgen. Das Wort "Celta" im Klubnamen bezieht auf die den Galiziern ethnisch nahe stehenden Kelten.

- Graue Maus ohne Titel

Seit fast 80 Jahren spielt Celta in Spaniens höchsten Spielklassen, 32 Spielzeiten davon in der zweiten und 51 Saisons in der Primera Division. Einen Titel oder wenigstens eine Vizemeisterschaft in der Liga hat Celta Vigo aber noch nie errungen.

Im Pokal reichte es immerhin vier Mal bis ins Finale und 1994 sogar fast zum ersten Titelgewinn der Klubgeschichte. Im Elfmeterschießen gegen Real Saragossa zerplatzten aber alle Träume.

- Stars: Cruyffs Sohns und Thiagos Vater

Celta Vigo ist gefühlte Lichtjahre entfernt vom Glamour und Rummel um Real oder Barca und ein wirklicher Welt-Star hat sich auch noch nie in die Provinz verlaufen.

Immerhin: Claude Makelele hat in Vigo seine Karriere gestartet, die Russen Alexander Mostowoi und Valeri Karpin, Cruyff-Sohn Jordi, Thiago-Papa Mazinho sowie die beiden ehemaligen Wolfsburger Fernando Baiano und Diego Placente haben für Vigo gespielt.

Video Mourinho warnt vor Außenseiter Vigo

- Rangnick-Killer

Im UEFA-Pokal gelang schon zuvor dreimal der Einzug ins Viertelfinale. Das große Benfica Lissabon wurde zu Hause einst 7:0, Juventus Turin 4:0 geschlagen.

Auch gegen deutsche Mannschaften musste Celta Vigo schon ran. Eintracht Frankfurt war schon zu Gast in Galizien, gegen Werder Bremen flog Celta vor zehn Jahren aus dem UEFA-Cup- Den VfB Stuttgart aber eliminierten die Himmelblauen in der Saison 2000/2001. VfB-Coach Ralf Rangnick musste Stunden nach dem Ausscheiden in Galizien seinen Hut nehmen.

- Real- und Barca-Bezwinger

Celta Vigo dümpelt in der Liga im tristen Mittelfeld der Tabelle, die Saison ist im Prinzip jetzt schon gelaufen. Daher gilt das ganze Augenmerk nun dem letzten Pokalwettbewerb, in dem sich die Mannschaft halten konnte.

Zu was die Mannschaft punktuell in der Lage ist, mussten schon die ganz Großen in dieser Saison erfahren: In der Liga wurde der FC Barcelona zu Hause in einem fulminanten Spiel mit 4:3 geschlagen, in der Copa del Rey warf Celta Real Madrid ohne Niederlage in zwei Spielen aus dem Wettbewerb (2:1 und 2:2).

Und in der Europa League musste Schachtjor Donezk trotz eines 1:0-Auswärtssiegs in Vigo noch dran glauben - die Spanier siegten in der Ukraine im Rückspiel mit 2:0.

- In Europa ein kleines Licht

In den Europapokal schaffte es Celta Vigo bisher neunmal - einmal davon sogar in die Champions League. Nach einem sensationellen vierten Platz in der Liga durfte der Klub vor 13 Jahren in der Königsklasse ran und überstand sogar die Gruppenphase gegen Brügge, Ajax und Milan.

In Mailand gelang sogar der bisher einzige Sieg in der Champions League. Gegen Arsenal war dann aber im Achtelfinale auch gleich Schluss.

Doch nun träumt Celta davon, die spanische Erfolgsserie in der Europa League fortzusetzen: Seit der Einführung 2010 kamen fünf der sieben Sieger aus der Primera Division, zuletzt dreimal in Folge der FC Sevilla.

- Stadion als Bruchbude

Das Estadio Balaidos ist - mit Verlaub - eine Bruchbude. Noch. Denn seit rund zwei Jahren laufen die Umbaumaßnahmen, um dem 80 Jahre alten Stadion zumindest einen neuen Anstrich zu verpassen.

Die Gelder für einen kompletten Neubau wurden nicht genehmigt, also renoviert Celta die 31.000-Zuschauer-Arena wenigstens.

Das ist auch dringend notwendig: Im Februar wüteten starke Windböen über der Biscaya und rissen Teile des Stadiondachs einfach ab.