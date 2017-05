Mit einer Schweigeminute und Trauerflor wird beim Finale der Europa League zwischen dem englischen Rekordmeister Manchester United und Ajax Amsterdam am Mittwoch (20.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) der vielen Opfer des grauenvollen Terroranschlags in Manchester gedacht.

Dies teilte die Europäische Fußball-Union UEFA am Dienstagabend mit. Bei dem Selbstmordattentat in der nordenglischen Metropole hatte es am Montagabend mindestens 22 Tote gegeben.

Manchester United hatte zuvor bereits die für Dienstagabend angesetzte obligatorische Pressekonferenz abgesagt.

Vor der Reise zum schwedischen Finalort Solna hatte United bereits bekannt gegeben, dass am Dienstag keine Stadionführungen im legendären Old Trafford stattfinden würden. Zudem bleiben unter anderem das Museum und der Megastore geschlossen.