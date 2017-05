In der Manchester Arena hat es am Montagabend während eines Konzertes von US-Superstar Ariana Grande eine schwere Explosion gegeben, bei der mindestens 22 Menschen starben und Dutzende verletzt wurden.

Die britische Polizei bestätigte inzwischen, dass es sich um einen Anschlag handelte. Noch gelten viele Teenager als vermisst.

Die Fußballwelt zeigte sich am Morgen danach bestürzt, viele Spieler und Vereine verliehen ihrer Trauer über die sozialen Medien Ausdruck.

Besonders betroffen zeigten sich die Spieler von Manchester United, die am Mittwoch in Stockholm das Finale in der UEFA Europa League gegen Ajax Amsterdam (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) bestreiten werden.

So schreibt Uniteds Jesse Lingard: "Wir werden in dieser dunklen Stunde zusammenstehen"

Auch sein Klub Manchester United ist tief geschockt von den Anschlägen und betet für die Betroffenen:

Ex-United-Spieler Paddy Crerand ist in Gedanken bei den Betroffenen:

Vor dem Finale der UEFA Europa League in Stockholm (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) kondolierte Uniteds Gegner Ajax Amsterdam:

Uniteds Stadtrivale Manchester City schrieb: "Wir haben mit tiefer Betroffenheit von den schrecklichen Ereignissen an der Arena gehört. Unsere Herzen sind mit all den Betroffenen und den Einsatzkräften."

Die UEFA sieht indes keine Hinweise auf eine Gefährdung des UEFA-Europa-League-Finales. Es gebe "keine nachrichtendienstlichen Informationen" gebe, wonach das Endspiel Ziel einer terroristischen Attacke sein könnte.

"Die UEFA arbeitet seit Monaten mit dem schwedischen Verband und den lokalen Behörden zusammen, dabei war die Gefährdung durch einen Terroranschlag stets Teil der Gespräche", teilte die weiter UEFA mit.