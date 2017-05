Zlatan Ibrahimovic ist eigentlich fast alles zuzutrauen. Der schwedische Superstars von Manchester United ist seit jeher ein Mann für die besonderen Momente auf dem Fußball-Platz.

Abseits des Spielfelds gibt er dazu mit großer Regelmäßigkeiten groß mundige Ankündigungen von sich. So auch jetzt wieder, wenige Tage vor dem Endspiel in der UEFA Europa League (am 24. Mai LIVE im TV auf SPORT1). Diesmal ist das Ganze allerdings nicht so ganz ernst gemeint.

Der schwer am Knie verletzte Stürmer schrieb bei Instagram: "Bereit für das Finale." Dazu stellte er ein kurzes Video online, dass ihn bei einer Reha-Einheit zeigt. Langsam und konzentriert schreitet der 36-Jährige darin durch ein Schwimmbecken.

An einen Einsatz beim Duell mit Ajax Amsterdam ist aber natürlich nicht zu denken. Ibrahimovic hatte sich vor einigen Wochen einen Kreuzbandriss zugezogen. Ob er überhaupt noch einmal für die Red Devils zum Einsatz kommt, ist fraglich.