Galatasaray Istanbul hat in der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League (LIVE im TV auf SPORT1) eine blamable Niederlage kassiert.

Der Ex-Klub des zu Vissel Kobe gewechselten Lukas Podolski verlor das Hinspiel beim schwedischen Erstligisten Östersunds FK mit 0:2 (0:0). Saman Ghoddos (68.) und Jamie Hopcutt (90.+2) erzielten die Tore für den Tabellensechsten der Allsvenskan.

Der türkische Topklub, bei dem die Star-Neuzugänge Maicon und Bafetimbi Gomis in der Startelf standen, steht im Rückspiel am kommenden Donnerstag im Kampf um den Einzug in die Playoff-Runde gewaltig unter Druck.

Zorniger mit Bröndby auf Kurs

Gute Chancen auf die nächste Runde hat hingegen Alexander Zorniger. (Ergebnisse der zweiten Qualifikationsrunde)

Der Ex-Trainer des VfB Stuttgart gewann mit seinem jetzigen Klub Bröndby IF das Hinspiel gegen Vaasa PS aus Finnland 2:0 (2:0). Der frühere Schalker Teemu Pukki (16.) und Kasper Fisker Jensen (28.) trafen für die Dänen.

Der SC Freiburg steigt in der dritten Qualifikationsrunde in den Wettbewerb ein. Die Auslosung findet am Freitag in der UEFA-Zentrale Nyon statt.