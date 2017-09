Der 1. FC Köln hat seine Trikots für die kommende Saison in der UEFA Europa League vorgestellt. Das rote Trikot mit weißen Nadelstreifen und weißem V-Kragen ist angelehnt an jenes Design, in dem der FC seine erfolgreichste Europacup-Saison gespielt hat.

FC Arsenal gegen 1. FC Köln - 14. September LIVE im TV auf SPORT1

Die Rheinländer standen in der Spielzeit 1985/86 in den beiden Endspielen des UEFA-Cups gegen Real Madrid, zogen allerdings gegen die Königlichen (1:5 in Madrid und 2:0 in Berlin) kurz vor der WM in Mexiko den Kürzeren. Trainer der damaligen FC-Mannschaft war Georg Keßler.

Das Trikot von Ausrüster Erima wird um rote Hosen und Stutzen ergänzt, in denen weiße Akzente das Nadelstreifen-Design aufnehmen. Der FC trifft in der Gruppe H der Europa League auf den englischen Ex-Meister FC Arsenal, BATE Borissow aus Weißrussland und Roter Stern Belgrad.

Das Trikot kostet 79,99 Euro, Vereins-Mitglieder erhalten es für 71,99 Euro. In Kindergrößen kostet es 59,99 Euro (Mitglieder 53,99 Euro).