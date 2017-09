Der ehemalige Bundesligaprofi Hakan Calhanoglu hat dem 18-maligen italienischen Meister AC Mailand zu einem perfekten Start in die UEFA Europa League verholfen.

Die Mailänder wurden bei ihrem 5:1 (3:0)-Erfolg beim österreichischen Vizemeister Austria Wien ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht. Der FC Everton um Englands Stürmerstar Wayne Rooney geriet dagegen in Italien bei Atalanta Bergamo mit 0:3 (0:3) unter die Räder (DATENCENTER: Ergebnisse/Spielplan).

Traumtor von Calhanoglu

Mailands Calhanoglu traf bereits nach sieben Minuten sehenswert zur Führung für den Topfavoriten auf den Titelgewinn, der mit einer Transferoffensive im Sommer seinen Kader aufgebessert hatte. Wenig später legte der ehemalige Leverkusener Stürmer Andre Silva (10.) das 2:0 auf. Mit einem feinen Pass in den Lauf bereitete Calhanoglu auch das 3:0 durch Silva (20.) vor, der später seinen Dreierpack (56.) perfekt machte. Austrias Alexander Borkovic (47.) traf kurz nach der Pause zum zwischenzeitlichen 3:1, Milans Suso (63.) zum 5:1.

Westermann wird früh ausgewechselt

Austria-Trainer Thorsten Fink wechselte Innenverteidiger Heiko Westermann, mit dem er bereits beim Hamburger SV knapp zwei Jahre zusammengearbeitet hatte, noch vor dem Halbzeitpfiff aus (42.).

Bergamo feierte bei seiner Europapokalrückkehr nach 25 Jahren gegen den FC Everton einen überraschend klaren Heimsieg. Andrea Masiello (27.), Alejandro Gomez (41.) und Bryan Cristante (44.) trafen gegen die Toffees bereits vor der Pause, bei denen Rooney nach seinen Alkohol-Eskapaden Anfang des Monats in der Startelf stand.

In der Vorrundengruppe C mit Bundesligist 1899 Hoffenheim, das bei seiner Europa-League-Premiere 1:2 (1:1) gegen Sporting Braga verlor, trennten sich Basaksehir Istanbul und Ludogorez Rasgrad torlos.

In Mailands Gruppe D feierte AEK Athen einen 2:1 (1:1)-Auswärtssieg in Kroatien bei HNK Rijeka. Olympique Lyon spielte in Evertons Gruppe E beim zyprischen Pokalsieger Apollon Limassol nur 1:1 (0:0).