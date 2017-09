Östersunds FK, kommender Gegner von Hertha BSC in der UEFA Europa League, hat sich in der schwedischen Meisterschaft in Torlaune gezeigt.

Beim bisherigen Tabellennachbarn IK Sirius aus Uppsala setzte sich der Pokalsieger am Sonntag 5:0 (3:0) durch und rückte nach 23 Spieltagen auf Tabellenplatz fünf vor.

Östersund, für das Saman Ghoddos und Johan Bertilsson jeweils doppelt trafen, empfängt die Hertha am 28. September. Zum Auftakt hatten die Schweden 2:0 beim ukrainischen Vertreter Sorja Lugansk gewonnen.