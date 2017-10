Am Donnerstag trifft die TSG Hoffenheim in der UEFA Europa League auf den türkischen Klub Istanbul Basaksehir (ab 19 Uhr LIVE im TV auf und im kostenlosen LIVESTREAM, sowie im LIVETICKER). Dabei hoffen die Kraichgauer auf die ersten Punkte im internationalen Wettbewerb, andernfalls droht ein frühes Aus für das Team von Nagelsmann.

Vor der Partie äußert sich TSG-Trainer Julian Nagelsmann zur Partie und spricht über die Schwere der Aufgabe gegen den türkischen Vizemeister und über die Ziele in der Europa League.

+++ Nagelsmanns Einschätzung zum Gegner +++

"Sind fußballerisch sehr gut. Sie sind der spielstärkste Gegner in unserer Gruppe. Die Spieler habe viel Erfahrung und löse schwierige Situationen meist spielerisch. Und in Emre haben sie einen herausragenden Spielmacher."

+++ Nagelsmann über das hohe Alter der türkischen Mannschaft und die Taktik +++

"Das Alter spielt absolut keine Rolle. Das war auch bei mir stets ein Thema. Denn es gibt nicht alt oder jung, sondern gut oder schlecht. Darum spielt die Altersstruktur überhaupt keine Rolle für unsere Taktik im Spiel."

+++ Nagelsmann über den Druck +++

"Es ist keine Muss-, sondern eine Kann-Situation. Selbstredend wollen wir unsere Ziele in der Europa League erreichen. Wir müssen aber nicht gewinnen. Doch wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Mit einem gesunden Grad an Lockerheit gehen wir daher in die Partie gegen Istanbul rein."

+++ Zuber über seine perfekte Rolle im Team +++

"Das entscheidet der Trainer. Und was perfekt ist, kann ich nicht beurteilen. Ich spiele da, wo ich aufgestellt werde - und gebe dann immer mein Bestes."

+++ Zuber über Nagelsmann und seine Taktik +++

"Unser Coach ist bekanntermaßen ein Taktikfuchs. Daher hat er mir meine neue Position Schritt für Schritt näher gebracht. Und jetzt habe ich mich gut eingefügt und auch durchgesetzt."

+++ Zuber über seine starke Form +++

"Ich habe sehr viel an mir gearbeitet - war zum Glück endlich über längere Zeit verletzungsfrei - und habe mich so in die Stammelf gespielt. Zudem habe ich das Vertrauen des Trainers und des Klubs stets gespürt, dass ich nie aufgegeben habe."

+++ Zuber über die null Punkte und den Druck zu punkten +++

"Wir stehen zwar nicht allzu schön da. Doch Druck ist das falsche Wort. Wir wollen auf jeden jetzt daheim den erster Dreier einfahren."

+++ Zuber über die Dreifachbelastung +++

"Natürlich fühlen wir uns sehr gut. Für diese Situation haben wir vergangene Saison hart gearbeitet. Und daher sehe ich uns gut aufgestellt, auch die englischen Woche gut zu überstehen."

+++ TSG unter Druck +++

Nach zwei Niederlagen stehen die Hoffenheimer mit dem Rücken zur Wand. Nur ein Sieg gegen Istanbul lässt die Chancen auf ein Weiterkommen noch am Leben.

