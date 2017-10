Der 1. FC Köln hat sich auf den Weg nach Borisov gemacht. Im UEFA-Europa-League-Spiel gegen BATE geht es für die Kölner nicht nur um drei Punkte (ab 19.00 Uhr im LIVETICKER und Highlights ab 23 Uhr im TV auf SPORT1).

"Wir wollen schauen, dass uns das Spiel Selbstvertrauen für Sonntag gibt", sagte Matthias Lehmann bei SPORT1, im Blick auf das Abstiegsduell gegen Werder Bremen (Sonntag ab 13.30 Uhr im LIVETICKER). Für den Mittelfeldspieler ist Borisov aber der klare Favorit. "Es wird keine einfache Aufgabe. Für sie geht es auch um viel, wenn sie an Belgrad und London dranbleiben wollen."

In den zwei Spielen gegen Bremen und Borisov möchte Lehmann dennoch das Optimum rausholen - nämlich sechs Punkte. "Ob uns das am Ende gelingt, wird man sehen. Aber das wichtigere Spiel von den beiden, ist definitiv am Sonntag."