Bundesligist TSG Hoffenheim muss im Europa-League-Spiel bei Basaksehir Istanbul am Donnerstag (ab 19 Uhr im LIVETICKER) auf Mark Uth und Pavel Kaderabek verzichten.

Wie die Kraichgauer am Dienstag mitteilten, laboriert Uth an einer Verhärtung im Oberschenkel, Kaderabek zog sich eine Außenbandverletzung im linken Knie zu. Beide Spieler waren am Samstag bei der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach (1:3) angeschlagen ausgewechselt worden.

Die lange verletzten Adam Szalai und Robert Zulj nahmen am Dienstag hingegen wieder am Mannschaftstraining teil. Nach nur drei Punkten aus den ersten drei Europa-League-Partien steht Hoffenheim gegen Basaksehir unter Druck. Im Hinspiel vor zwei Wochen hatte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann die Türken 3:1 bezwungen.