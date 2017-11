Beim 1. FC Köln reißen die Negativ-Meldungen nicht ab.

Gegen den FC Arsenal (Do., ab 19 Uhr im LIVETICKER) muss Trainer Peter Stöger auf Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt verzichten: "Leo hat Probleme an den Adduktoren und konnte deshalb nicht trainieren", sagte der Österreicher in der Bild.

Sonntag gegen Berlin soll der 23-Jährige aber wieder dabei sein.

Christian Clemens fehlt den Domstädtern dagegen weiter. Stöger: "Wir sind froh, wenn wir überhaupt 15 Leute zusammenkriegen."