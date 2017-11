Hertha BSC muss sich auf seiner Baskenland-Reise in der Europa League in Geduld üben.

Vor dem vorletzten Gruppenspiel am Donnerstag bei Athletic Bilbao (19 Uhr im LIVETICKER, Highlights ab 23 Uhr im TV) verzögerte sich am Mittwoch der Abflug Richtung Spanien aufgrund eines Defektes am Flugzeug.

Die Mannschaft verlegte kurzerhand ihr Abschlusstraining ins heimische Trainingsgelände. Ursprünglich war die finale Einheit im Athletic-Stadion San Mames geplant. Der Flieger nach Bilbao soll nun am frühen Nachmittag abheben.