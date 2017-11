1899 Hoffenheim muss im vorletzten Gruppenspiel der Europa League am Donnerstag bei Sporting Braga (ab 21.05 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) auf Nationalstürmer Sandro Wagner verzichten.

Der 29-Jährige laboriert an einem Magen-Darm-Virus. Das gilt auch für Eugen Polanski und Robin Hack, die ebenfalls beim Abflug am Mittwochvormittag fehlten. Zudem sind die schon länger verletzten Pavel Kaderabek und Ermin Bicakcic nicht in Portugal dabei.

Um Wagner hatte es zuletzt Wirbel gegeben, weil der Confed-Cup-Sieger im Winter zu Bayern München wechseln will. Wagner hatte schon in der Jugend für die Bayern gespielt und beim Rekordmeister seine ersten Profispiele bestritten. Zudem wohnt seine Familie in Unterhaching bei München. Als Ablösesumme sind rund zehn Millionen Euro im Gespräch.