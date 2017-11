Der erste Europapokal-Sieg des 1. FC Köln seit 25 Jahren hat SPORT1 eine gute Quote beschert. Den 5:2-Erfolg über BATE Borissow sahen am Donnerstag im Schnitt 1,51 Millionen, in der Spitze sogar 2,02 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag insgesamt bei 5,4 Prozent.

Einen Saison-Bestwert erzielte SPORT1 im Anschluss mit den Highlights der übrigen Partien, darunter den Auftritten von Hertha BSC und 1899 Hoffenheim. 820.000 Zuschauer schalteten im Schnitt ein.

Wahrt Hoffenheim die Chance auf die nächste Runde?

Am 5. Spieltag der UEFA Europa League wird SPORT1 am Donnerstag, 23. November, die Partie der TSG Hoffenheim bei Sporting Braga live ab 21:00 Uhr übertragen. Die Hoffenheimer liegen nach dem 1:1 bei Basaksehir Istanbul mit vier Punkten auf Platz 3 der Gruppe C. Mit einem Erfolg in Braga könnte Hoffenheim mit den Portugiesen, aktuell mit sieben Zählern auf Rang 2, gleichziehen.

Der "Countdown" beginnt bereits um 19:00 Uhr. In den Highlights ab 23:00 Uhr werden unter anderem auch ausführliche Zusammenfassungen der Partien 1. FC Köln gegen FC Arsenal und Athletic Bilbao gegen Hertha BSC gezeigt.