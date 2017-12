Am letzten Spieltag der Champions League geht es bei einigen Teams, unter anderem bei RB Leipzig gegen Besiktas Istanbul (Mi., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER), bis zum Schluss noch um das Ticket für das Achtelfinale (Der Spielplan der Champions League).

Für andere Mannschaften ist die nächste Runde dagegen bereits gesichert. (Die Tabellen der Champions League)

Für den FC Bayern ging es in der Partie am Dienstag gegen Paris Saint-Germain noch um den Gruppensieg (Das Spiel im TICKER zum Nachlesen). Zwar gewann die Elf von Trainer Jupp Heynckes mit 3:1, dennoch verpasste der Rekordmeister auf Grund des direkten Vergleichs den Sprung nach ganz oben.

Dortmund spielt um Europa League

Der FC Basel qualifizierte sich durch den Sieg bei Benfica Lissabon sensationell für das Achtelfinale. Für einen Titelfavoriten ist hingegen nach der Gruppenphase bereits Schluss. Atletico Madrid spielte gegen Chelsea nur 1:1 - zu wenig. In Gruppe C ziehen nun neben den Blues die Römer in die nächste Runde ein.

In der Gruppe H geht es zwischen Tottenham Hotspur und Real Madrid ebenfalls nur noch um die Krönung. Sowohl die Engländer als auch die Madrilenen sind schon vor dem letzten Gruppenspieltag qualifiziert, Dortmund kämpft um den Einzug (Mi., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in die Europa League.

Die Teams in der Übersicht:

Gruppensieger:

Manchester United, Paris Saint-Germain, AS Rom, FC Barcelona, Manchester City, Besiktas Istanbul, Tottenham Hotspur

Gruppenzweite:

FC Bayern, FC Basel, FC Chelsea, Juventus Turin, Real Madrid

Diese Teams spielen in der Europa League:

ZSKA Moskau, Atletico Madrid, Sporting Lissabon, Celtic Glasgow

Diese Teams sind raus:

Benfica Lissabon. RSC Anderlecht, Quarabag Agdam, Olympiakos Piräus, AS Monaco, Feyenoord Rotterdam, NK Maribor