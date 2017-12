Atalanta Bergamo hat in der Coppa Italia das Viertelfinale erreicht.

Der Gegner von Borussia Dortmund in der UEFA Europa League setzte sich am Mittwoch im italienischen Pokal mit 2:1 (2:0) gegen Sassuolo Calcio durch. Trainer Gian Piero Gasperini brachte elf neue Spieler im Vergleich zum 3:3 gegen Lazio Rom am Sonntag, darunter vier Debütanten.

Andreas Cornelius (16.) und Rafael Toloi (33.) brachten Atalanta vor der Pause in Führung, Toloi machte es mit einem Eigentor in der 74. Minute noch einmal spannend. Doch trotz der Roten Karte für Jasmin Kurtic kurz vor Schluss rettete der Gastgeber den Sieg über die Zeit. Am 15. Februar findet das Hinspiel zwischen dem BVB und Bergamo in der Europa League statt.

Am Abend trifft der AS Rom noch auf den FC Turin, Juventus duelliert sich mit dem FC Genua.

SPORT1 überträgt das Auswärtsspiel von RB Leipzig am 15. Februar beim SSC Neapel sowie das Rückspiel des BVB bei Atalanta Bergamo am 22. Februar 2018 in der Runde der letzten 32 der Europa League jeweils ab 21.05 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 (Der Countdown zur besten UEFA Europa League aller Zeiten beginnt bereits ab 19 Uhr)