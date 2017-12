Am Donnerstag steht für den 1. FC Köln in der UEFA Europa League das entscheidende letzte Gruppenspiel bei Roter Stern Belgrad an. Da die Rheinländer das Hinspiel gegen die punktgleichen Serben mit 0:1 verloren hatten, muss der FC in Belgrad unbedingt siegen, um sich Platz zwei zu sichern. SPORT1 zeigt das Duell zweier Teams mit großer Tradition ab 19:00 Uhr LIVE im TV.

Einen Tag vor seinem "Endspiel" überraschte der 1. FC Köln am Mittwoch mit einer neuen Personalie: Der frühere Stuttgarter Meister-Trainer Armin Veh wird neuer Manager beim Bundesliga-Tabellenschlusslicht und soll gemeinsam mit Interimstrainer Stefan Ruthenbeck das dümpelnde FC-Schiff wieder flottmachen.

Der 56-Jährige wird erst am Montag seinen Job am Geißbockheim offiziell antreten. Veh unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Er folgt auf Jörg Schmadtke, der bereits im Oktober überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte.

"Auf die Möglichkeit, beim 1. FC Köln ein nachhaltiges Projekt anzugehen, freue ich mich sehr. Die Verantwortlichen des FC haben mich davon sofort begeistert, und ich sehe es als riesige Herausforderung und zugleich eine tolle Möglichkeit, in diesem faszinierenden Traditionsklub etwas zu bewegen", meinte Veh. Seine Trainerkarriere ist mit dem Engagement in Köln bis auf Weiteres beendet.

Ruthenbeck heiß auf Belgrad

Kölns neuer Coach Ruthenbeck ist unterdessen vor seiner Feuertaufe bei Roter Stern Belgrad heiß auf die Partie. "Roter Stern Belgrad - das ist eine geile Geschichte und ein ganz heißes Spiel", sagte der 45-Jährige Interimstrainer der Geißböcke nach seiner ersten Trainingseinheit am Wochenende.

Nach den unruhigen letzten Wochen, die am Sonntag in der Entlassung von Trainer Peter Stöger gipfelten, soll der Fokus der Kölner ab sofort nur noch auf dem Sportlichem liegen.

"Wir wollen in Belgrad in die nächste Runde der Europa League kommen", zeigt sich Ruthenbeck angriffslustig und erwartet gegen den aktuellen Tabellenführer der serbischen Superliga er ein sehr kampfbetontes Spiel. (SERVICE: Spielplan und Tabellen der UEFA Europa League)

Ruthenbeck erwartet harten Fight

"Es wird kein fußballerischer Leckerbissen, aber mit viel Leidenschaft, Herzblut und Biss kann man auch da bestehen", glaubt der neue Übungsleiter der Kölner an ein Weiterkommen seiner Jungs. Personell geht der FC ziemlich am Stock. Lediglich elf Feldspieler aus dem Profikader stehen dem bisherigen U19-Coach des FC zur Verfügung. Die Vorraussetzungen für Ruthenbeck könnten deutlich besser sein. Dass es mit ihm trotzdem besser läuft, als zuletzt unter dem Österreicher, hofft Ruthenbeck schon. Er zeigt sich aber auch demütig, was seinen Vorgänger im Amt angeht.

"Ich bin anders als Peter Stöger, nicht besser, nicht schlechter", sagt Ruthenbeck. "Es wird eine andere Ansprache geben, ein anderes Training, ich habe eine andere Spielidee. Es ist einfach ein neuer Impuls."

So können Sie Roter Stern Belgrad gegen den 1. FC Köln in der UEFA Europa Leage LIVE verfolgen:

Ticker: SPORT1.de

TV: SPORT1 und Sky

Stream: SPORT1.de und Sky go