Bundestrainerin Steffi Jones kann beim EM-Auftakt gegen Schweden personell aus dem Vollen schöpfen.

"Alle sind fit, ich habe die Qual der Wahl", sagte die 44-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem ersten Gruppenspiel des Rekord-Europameisters am Montag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) im niederländischen Breda.

Jones verriet zudem, dass die Wahl-Schwedin Anja Mittag zur Startformation des Titelverteidigers gehören wird. Die Stürmerin vom FC Rosengard freut sich auf das Duell mit vielen Bekannten. (Spielplan der Frauen-EM)

"Das ist ein ganz besonderes Spiel für mich. Natürlich macht es etwas aus, wenn man die Stärken und Schwächen von Gegenspielerinnen kennt", sagte die mit 154 Länderspielen erfahrenste Akteurin im DFB-Kader, die sich von schwedischen Kampfansagen nicht beeindrucken ließ: "Wir werden die Antwort auf dem Platz geben."

Jones geht überaus zuversichtlich in ihr erstes Turnier als Bundestrainerin: "Wir haben sehr gut arbeiten können und spielerisch sogar noch zugelegt, sind sehr variabel. Das macht mich sehr optimistisch, dass wir ein gutes Spiel abliefern werden."

Dass Deutschland seit 1995 kein Pflichtspiel mehr gegen Schweden verloren hat, wollte die Bundestrainerin indes nicht überbewerten: "Das sind Statistiken."

Die weiteren Gegner der deutschen Mannschaft in Gruppe B sind am Freitag (20.45 Uhr) Italien sowie am 25. Juli (20.45 Uhr) Russland.

So können Sie die Partie Deutschland - Schweden verfolgen:

Im TV: ARD

Im Livestream: ARD

Im Liveticker: SPORT1.de