Neuer Termin für das Münchner Stadtderby: Im Spitzenspiel der Regionalliga Bayern stehen sich bereits am Sonntag, 12. März, live ab 12.55 Uhr der FC Bayern München II und der TSV 1860 München II gegenüber.

Wegen des Frauen-Bundesligaspiels zwischen dem FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen musste die ursprünglich für 26. März angesetzte Partie um zwei Wochen vorverlegt werden. Wie bereits in der Hinrunde überträgt SPORT1 das Stadtderby live im Free-TV.

Zwei weitere Partien live auf SPORT1

In der Saison 2016/17 sind zudem noch zwei weitere Spiele der Regionalliga Bayern live im Free-TV zu sehen. Neben dem Duell SV Wacker Burghausen - SpVgg Unterhaching am Montag, den 1. Mai 2017 (20.15 Uhr) überträgt SPORT1 am Montag, den 3. April (20.15 Uhr) auch die Partie 1. FC Schweinfurt 05 - SpVgg Oberfranken Bayreuth.

"Für die Rückrunde haben wir hochattraktive Begegnungen aus der Regionalliga Bayern gewählt, darunter das Frankenderby Schweinfurt gegen Bayreuth", sagt Stefan Thumm, Leiter Fußball bei SPORT1. Josef Janker, Spielleiter des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), erklärt: "In so einem Derby ist immer richtig Pfeffer drin. Sicher wollen sich die Bayreuther für die 0:2-Heimniederlage aus der Vorrunde revanchieren. Ich sehe beide Mannschaften auf Augenhöhe."