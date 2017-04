Regionalliga: Hessen Kassel greift die TuS Koblenz live im TV auf SPORT1 an

Anzeige

Regionalliga: Hessen Kassel greift die TuS Koblenz live im TV auf SPORT1 an Kassel gegen Koblenz auf SPORT1 / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Hessen Kassel (l.) und die TuS Koblenz spielten beide jahrelang in der Zweiten Liga © Imago

In der Regionalliga Südwest geht es am Ostermontag rund. Hessen Kassel kann dabei die TuS Koblenz in der Tabelle überholen. SPORT1 zeigt die Partie LIVE.