Investor Hasan Ismaik hat den Verkauf seiner Anteile am abgestürzten Traditionsverein 1860 München kategorisch ausgeschlossen.

"Niemals! Nicht für zwei Milliarden Euro", sagte der 40-Jährige der Münchner Abendzeitung.

Der jordanische Geschäftsmann hat nach dem sportlichen Niedergang der Löwen gar neue Ideen für die Kaderplanung und räumt ein, dass der bisherige Plan gescheitert ist.

"Wir werden 1860 wieder als regionale Marke etablieren. Der Weg mit ausländischen Spielern aus allen Ländern hat nicht funktioniert", erklärte er Investor.

Video Hasan Ismaik lobt Bierofka

Nach einer verweigerten neuerlichen Geldspritze von Ismaik war 1860 München nach dem sportlichen Abstieg aus der 2. Bundesliga die Lizenz für die 3. Liga nicht erteilt worden.

In der Regionalliga Bayern soll nun ein Neuanfang her. Ismaik will sich aber nicht geschlagen geben, möchte gegen die 50+1-Regel juristisch vorgehen und pocht weiter auf mehr Einfluss bei 1860.