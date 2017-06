Wie geht es weiter mit dem TSV 1860 München und Hasan Ismaik?

Am Sonntag verkündete der in die Regionalliga abgestürzte Klub die Verschiebung seiner für den 2. Juli angekündigten Mitgliederversammlung - und machte dabei ganz nebenbei offiziell, dass er mit neuen Investoren verhandelt.

"Aktuell finden unter der Leitung von Geschäftsführer Markus Fauser konstruktiv verlaufende Gespräche zwischen den Gesellschaftern der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA und weiteren Partnern statt", hieß es in der am Sonntag veröffentlichten Mitteilung. Was bedeutet: Die "Löwen" haben neue Geldgeber gefunden, die sie aus der Abhängigkeit von Ismaik lösen könnten.

Video Ismaik verliert eine Milliarde

Ismaik weiß von nichts

Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass die Interessenten aus Deutschland kommen - und dass der Grund für die Gespräche ist, dass die zur Vermeidung einer Insolvenz nötigen Gelder von Ismaiks Seite aus nicht in Sicht sind.

Der jordanische Geschäftsmann ist nach eigenen Angaben auch nicht über die jüngsten Schritte der Klubführung informiert. "Nein. Das hat mir niemand gesagt", antwortete er der SZ auf die Frage, ob er von der Mitgliederversammlung gewusst habe.

Auf die Nachfrage, was er davon halte, gab er keine klare Antwort, zog letztlich nur das Fazit: "Dieser Klub ist sehr kompliziert."

1860-Strategie kann nach hinten losgehen

Die 1860-Führung um Fauser und den neuen Präsidenten Robert Reisinger möchte den Mitgliedern nach eigenen Angaben "eine klare und für alle nachvollziehbare Zukunftsstrategie für den Verein präsentieren". Zu den neuen Investoren, die Teil dieser Strategie sein sollen, muss der Klub die Mitglieder aber laut Vereinssatzung erst befragen - wegen bereits abgelaufener Antragsfristen war eine Verschiebung deshalb unumgänglich.

Gegenwärtig hält Ismaik 60 Prozent der 1860-KGaA (gemäß 50+1-Regel davon aber nur 49 stimmberechtigt), neue Investoren könnte der Klub mit einer Kapitalerhöhung ins Boot holen.

Diese könnte aber auch Ismaik dazu nutzen, seine Anteile im Klub zu erhöhen - wenn die Mitglieder dem zustimmen.

Die Ladungsfrist für die Versammlung beträgt 14 Tage, es dürfte also recht schnell einen Termin dafür geben. Es dürfte ein turbulenter werden.