Regionalliga: SV Elversberg - Waldhof Mannheim LIVE auf SPORT1 Waldhof will Sieg in Elversberg / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Nicolas Hebisch (li.) will mit Waldhof Mannheim in Elversberg den ersten Saisonsieg © Getty Images

Schon am zweiten Spieltag trifft in der Südwest-Staffel der Vizemeister auf den Meister der Vorsaison. SPORT1 zeigt die Partie am Montagabend LIVE.