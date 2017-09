Der TSV 1860 München hat in der Regionalliga Bayern den neunten Saisonsieg gefeiert.

Die Löwen setzten sich bei Schlusslicht FC Unterföhring mühelos mit 3:0 (2:0) durch und bleiben damit in der Tabelle mit 29 Punkten fünf Zähler vor dem 1. FC Schweinfurt 05, der am Freitag mit 3:1 gegen Schalding-Heining gewonnen hatte. Dabei mussten die Münchner auf Timo Gebhart, Felix Weber, Daniel Wein (alle verletzt) sowie Sascha Mölders und Aaron Berzel (gesperrt) verzichten.

Eric Weeger brachte 1860 in der 31. Minute mit einem Traumtor in Führung. Aus 25 Metern schweißte der Rechtsverteidiger den Ball in den Winkel. Markus Ziereis legte nur sechs Minuten später nach. Torjäger Nico Karger sorgte in der 50. Minute mit seinem siebten Saisontreffer für den Endstand. Damit verpassten die Löwen knapp die Wiederholung des Ergebnisses aus dem Toto-Pokal - dort hatte man mit 4:0 gewonnen.

Unterföhring bleibt in der Regionalliga Bayern mit vier Zählern Schlusslicht. Der FC Bayern kam derweil gegen den FC Memmingen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und rutsche auf Rang fünf ab. Memmingen verbesserte sich auf den 17. Platz.