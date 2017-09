Trotz der Länderspielpause gibt es am Wochenende hochklassigen Vereinsfußball: In der Regionalliga Südwest kommt es am 7. Spieltag in Stuttgart zu einem echten Derby. Im Gazi-Stadion auf der Waldau empfangen die Stuttgarter Kickers die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart.

In der vergangenen Saison konnten die Kickers beide Derbys gewinnen. Diese Serie würden die Blau-Weißen gerne ausbauen. SPORT1 überträgt das Stuttgarter Derby ab 15.25 Uhr LIVE im TV und STREAM.

Das VfB-Team, trainiert vom ehemaligen Nationalspieler Andres Hinkel hat dabei etwas gut zu machen. Die letzten drei Stadtduelle gingen allesamt an die Konkurrenten aus dem Stuttgarter Stadtteil Degerloch. Auch der Verlauf für Regionalliga spricht für die Zweite des VfB, die nach sechs spielen noch ungeschlagen auf Rang sechs stehen.

Die Kickers rangieren nach zwei Siegen aus sechs Spielen auf Platz zehn der Tabelle, werden Zuhause auf der Waldau aber hochmotiviert sein (SERVICE: Die Tabelle).