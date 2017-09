Der TSV 1860 München muss womöglich einen schweren Rückschlag hinnehmen.

Bei der Nullnummer in der Regionalliga Bayern gegen den FC Ingolstadt II gingen den Löwen im heimischen Grünwalder Stadion nicht nur zwei Punkte verloren- sie mussten auch den Verlust eines ihrer wichtigsten Spieler verkraften.

Timo Gebhart blieb in der 18. Minute im Rasen hängen und ging zu Boden. Der Mittelfeldspieler hatte offensichtlich schwere Schmerzen und musste sofort behandelt werden. Die medizinische Abteilung der Münchner bandagierte seinen Oberschenkel ein, während die Fans minutenlang seinen seinen Namen riefen. Anschließend musste Gebhart vom Feld getragen werden.

Via Twitter verkündete der TSV die vorläufige Diagnose: Verdacht auf Muskelbündelriss. Am Samstag will man sich bei einer Kernspintomografie ein genaueres Bild machen.

Auf der Pressekonferenz nannte Trainer Daniel Bierofka die Verletzung einen "Wahnsinn." In der Tabelle liegt 1860 nach neun Spielen mit 20 Punkten an der Tabellenspitze. Die SpVgg Bayreuth lauert jedoch mit nur einem Zähler Rückstand auf Platz zwei.