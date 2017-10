Der TSV 1860 München hat in der Regionalliga Bayern seine zweite Saison-Niederlage kassiert.

Im Spitzenspiel des 16. Spieltag unterlagen die "Löwen" vor der neuen Rekordkulisse von 21.219 Zuschauern für die Regionalliga Bayern mit 2:3 (0:1) beim FC Augsburg II (DATENCENTER: Die Tabelle).

Die Partie wurde vom Rosenaustadion in die WWK-Arena verlegt, weil die bisherige Heimspielstätte nur 4.000 Zuschauern Platz bieten darf. Der FCA hatte daraufhin seinen 18.000 Dauerkartenbesitzern freien Eintritt zur Partie gestattet. Da das Restkontingent im Vorverkauf abgesetzt wurde, vermeldeten die Augsburger offiziell "ausverkauft".

Löwen-Fans sorgen für Unterbrechung

Mehr als 7.000 Fans der "Löwen" reisten ins 60 Kilometer entfernte Augsburg und sorgten in der zweiten Halbzeit für eine kurze Unterbrechung wegen Einsatz von Pyrotechnik.

Efkan Bekiroglu brachte die Hausherren in der Bundesliga-Arena der bayerischen Schwaben in der 42. Spielminute in Führung. Nach der Halbzeit entwickelte sich ein abwechslungsreiches Derby. Nach dem 2:0 durch Artur Mergel (61.) brachte Markus Ziereis (65.) den souveränen Tabellenführer wieder zurück in die Partie.

1860 bleibt an der Spitze

Die Hoffnungen der "Löwen" auf wenigstens einen Punktgewinn erstickte Bekiroglu mit seinem zweiten Tor (66.) jedoch umgehend im Keim. Mehr als der Anschlusstreffer durch Nicholas Helmbrecht (82.) gelang dem Ex-Bundesligisten nicht mehr.

Trotz der Niederlage bleibt 1860 München mit 38 Punkten unangefochten Tabellenführer, der FC Augsburg II verbesserte sich auf Platz fünf.