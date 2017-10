Abstiegsduell zum Ende des 13. Spieltages in der Regionalliga Südwest.

Die Stuttgarter Kickers empfangen Hessen Kassel (ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 sowie via Facebook Live und im LIVETICKER). Die Kickers stehen in der Tabelle aktuell auf Rang 14 (SERVICE: Die Tabelle). Da in der Regionalliga bis zu sechs Teams absteigen können, stehen die Stuttgarter genauso in der Abstiegszone, wie Hessen Kassel auf Rang 18.

In den letzten acht Spielen setzte es für die Kickers fünf Niederlagen - nur zwei Spiele konnten gewonnen werden.

Hessen Kassel im Aufwind

Beim Team aus Kassel ist in der letzten Zeit dagegen ein leichter Aufwärtstrend zu verzeichnen. In den vergangenen acht Partien gab es drei Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen.

Bereits in der vergangenen Saison lief es für beide Mannschaften nicht wie gewünscht - sie verpassten einen einstelligen Tabellenplatz. Von einstelligen Tabellenplätzen können beide Teams in dieser Saison nur träumen. Vor allem für Hessen Kassel muss aufgrund der Tabellensituation dringend ein Sieg her.

Moderatorin Nele Schenker begrüßt die Zuschauer bereits ab 19.45 Uhr aus der Gazi-Stadion.