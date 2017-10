Am Dienstag wird es schwäbisch auf SPORT1. Denn am 12. Spieltag in der Regionalliga Südwest trifft der SSV Ulm auf die Stuttgarter Kickers (ab 14.55 Uhr LIVE im Free-TV).

Beide Mannschaften müssen aufpassen, dass sie nicht in den Abstiegskampf geraten. Momentan sind die Kickers mit zwölf Punkten auf dem zwölften Rang und somit einen Platz vor den Ulmern (10 Punkte). Jedoch haben die Domstädter erst zehn Partien auf dem Konto.

Bei einer Niederlage könnte es also brenzlig für das jeweilige Team werden. Bislang befindet sich noch der SV Röchling Völklingen mit acht Zählern auf dem ersten Abstiegsplatz.