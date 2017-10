Der KFC Uerdingen 05 hat in der Regionalliga West die Tabellenführung zurückerobert.

Im Topspiel des 12. Spieltags gewann die Mannschaft von Trainer Michael Wiesinger mit 1:0 (1:0) bei Rot-Weiß Oberhausen.

Das Tor des Tages erzielte Tanju Öztürk bereits in der 7. Spielminute. In der zweiten Halbzeit vergaben die Gäste mehrere hochkaratige Chancen zum 2:0. So blieb es im Stadion Niederrhein bis zum spannend.

In der Tabelle liegt der KFC jetzt wieder drei Punkte vor dem SV Rödinghausen, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. Oberhausen ist nach der ersten Heimniederlage der Saison mit 19 Punkten Sechster.