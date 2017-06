Die U21-Europameisterschaft steht vor der Tür.

Zwölf Teams, gespickt mit hochbegabten Talenten, kämpfen vom 16. bis zum 30. Juni in Polen um den prestigeträchtigen Titel. Bei SPORT1 sehen Sie zahlreiche Spiele der internationalen Stars von Morgen LIVE im TV und bekommen zudem alle Highlights des deutschen Teams geliefert.

Los geht es am Freitag mit einem fulminanten Doppelpack. Titelverteidiger Schweden eröffnet das Turnier gegen England (ab 17.55 Uhr LIVE im TV). Im Abendspiel bekommt es Polen mit der Slowakei zu tun (ab 20.40 Uhr LIVE im TV).

Die deutsche Nationalmannschaft ist erstmals am Sonntag im Einsatz. Die Zusammenfassung vom Spiel gegen Tschechien gibt es um 22.45 Uhr in der TV-Erstausstrahlung auf SPORT1.

Hier die wichtigsten Infos vor dem Startschuss am Freitag:

Die Teilnehmer

Die zwölf Teams verteilen sich in diesem Jahr auf drei Gruppen. In Gruppe A befinden sich England, Polen, die Slowakei und Schweden. Die Gruppe B besteht aus Mazedonien, Portugal, Serbien und Spanien.

In der Gruppe C kämpft neben Deutschland und Tschechien auch Dänemark und Italien um den Einzug in die nächste Runde (Spielplan und Tabellen der U21-EM).

Der Modus

In der Vorrunde spielt jedes Team jeweils einmal gegen die drei anderen Gruppengegner. Der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für das Halbfinale, dass durch den Zweitplatzierten mit den meisten Punkten komplettiert wird.

Bei Punktegleichheit zählt zuerst der direkte Vergleich und dann die Tordifferenz. Sollte auch hier keine Mannschaft besser sein, kommt weiter, wer im direkten Duell mehr Tore geschossen hat.

Die größten Talente

Mit rund 21 Jahren haben viele Spieler schon die ersten Schritte im Profi-Geschäft gemacht. Auf der Bühne U21-EM können sie sich noch weiter ins Rampenlicht spielen. Einer von ihnen ist Mahmoud Dahoud. Der deutsche Mittelfeldspieler, der in der kommenden Saison für Borussia Dortmund auflaufen wird, bringt es bereits auf 61 Spiele in der Bundesliga.

Bei Portugal steht mir Renato Sanchez ein Europameister im Team. Der Youngster vom FC Bayern will das Turnier nutzen, um nach einer enttäuschenden ersten Saison in Deutschland Selbstvertrauen zu tanken.

Viele Scouts werden zudem ein Auge auf den polnischen Angreifer Dawid Kownacki werfen. Der 20-Jährige gilt in seinem Heimatland als der nächste Robert Lewandowski – wie einst der Superstar des FCB geht auch er für Lech Posen auf Torejagd.

Auch bei Spanien findet sich ein schon jetzt bekannter Name: Marco Asensio, Torschütze beim Champions-League-Sieg von Real Madrid, wird im Fokus stehen. Bei der Slowakie dürfen sich Fans auf einen weiteren Spieler aus der Bundesliga freuen: Laszlo Benes von Borussia Mönchengladbach will im Team von Pavel Hapal eine wichtige Rolle einnehmen.

Diese Spiele sehen Sie bei SPORT1

Zahlreiche Spiele ohne deutsche Beteiligung gibt es LIVE und in voller Länge. Die Vorrunden-Begegnungen des DFB-Teams sehen Sie zudem in der Highlight-Zusammenfassung. Obendrauf gibt es noch mindestens ein Halbfinale ohne Deutschland und das Endspiel, falls sich die DFB-Junioren nicht qualifizieren sollten. Das TV-Programm finden sie hier.

Verpassen werden Sie auf jeden Fall nichts, denn SPORT1 wird als führende deutsche 360°-Sportplattform nicht nur im TV sondern auch auf SPORT1.de und in der SPORT1 App umfangreich berichten.