Stefan Kuntz und die deutsche U21-Nationalmannschaft haben trotz des Fehlens einiger Leistungsträger den Anspruch, bei der U21-EM in Polen (ab Freitag 16. Juni LIVE im TV auf SPORT1), um den Titel mitzuspielen.

"Es ist klar, dass es unser Anspruch ist, Europameister zu werden. Wir wollen immer bei allem gewinnen, ob es Gesellschaftsspiele waren oder eben Fußballspiele", erklärt der U21-Trainer im Interview mit der Bild.

Obwohl einige Top-U21-Spieler für die A-Nationalmannschaft im Einsatz sind, rechnet der Trainer damit, eine gute Rolle bei der EM spielen zu können: "Spieler wie Timo Werner, Leon Goretzka und Matthias Ginter hätten uns noch stärker gemacht. Ich könnte jetzt eigentlich alle aufzählen, die oben sind. Aber wir haben trotzdem einen Kader beisammen, der bei der EM eine richtig gute Rolle spielen kann".

Allerdings sei seine Mannschaft auch ohne Pokal nicht unbedingt gescheitert: "Wenn wir unsere Qualität auf den Platz gebracht haben, es aber am Ende am Quäntchen Glück scheitert, kann ich damit leben", so Kuntz weiter.