Deutschland geht bei der UEFA U-21 Europameisterschaft 2017 mit sechs Punkten als Tabellenführer der Gruppe C in die Partie mit Italien (20.45 Uhr im LIVETICKER). Die Squadra Azzurra hat nach der Niederlage gegen Tschechien (1:3) nur drei Zähler auf dem Konto. Die Südeuropäer haben nur bei einem Sieg noch Chancen auf einen Einzug in die Runde der letzten Vier.

Dem DFB-Team reicht ein Remis, um den Gruppensieg und damit den Einzug in das Halbfinale perfekt zu machen. Sollte Deutschland am Samstag aber verlieren und gleichzeitig Tschechien gegen Dänemark (20.40 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) gewinnen, wird es in Gruppe C kompliziert.

In dem Fall hätten drei Mannschaften sechs Punkte auf dem Konto, zum Tragen käme der direkte Vergleich innerhalb der drei Teams. Kurios: Deutschland wäre in diesem Fall bei einem 0:1 Gruppensieger, bei einem 0:2 aber nur Dritter und damit ausgeschieden.

Die Tabelle der Gruppe C

1. Deutschland 2 2 0 0 5:0 6

2. Tschechien 2 1 0 1 3:3 3

Italien 2 1 0 1 3:3 3

4. Dänemark 2 0 0 2 0:5 0



letzter Spieltag am Samstag in Krakau und Tychy: Deutschland - Italien, Dänemark - Tschechien (beide 20.45 Uhr)



Deutschland erreicht das Halbfinale als Gruppensieger

... bei einem Sieg

... bei einem Unentschieden

... bei einer Niederlage mit einem Tor Unterschied, wenn Tschechien gegen Dänemark gewinnt



Deutschland erreicht das Halbfinale als bester Gruppenzweiter

... bei einer Niederlage mit einem Tor Unterschied, wenn Tschechien nicht gegen Dänemark gewinnt

... bei einer Niederlage mit zwei Toren Unterschied und mindestens einem eigenen Treffer (1:3, 2:4, 3:5 usw.)



Deutschland scheidet aus

... bei einer 0:2-Niederlage

... bei einer Niederlage mit drei oder mehr Toren Unterschied