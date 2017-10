Die deutsche U21-Nationalmannschaft will am Freitag ihren zweiten Schritt in Richtung EM 2019 machen. Der Europameister trifft in Cottbus auf Aserbaidschan (ab 19.00 Uhr im LIVETICKER) und kann dabei eine beeindruckende Serie fortsetzen. In der EM-Qualifikation gab es für das DFB-Team zuletzt 15 Siege in Folge mit 51:8 Toren.

Der Quali-Auftakt war mit dem 1:0 gegen Kosovo allerdings eher holprig. "Wir müssen aufhören, die aktuellen Jungs mit der EM-Mannschaft zu vergleichen. Da liegen teilweise vier Jahre dazwischen. Von den jetzt nominierten Spielern haben nur sechs am vergangenen Wochenende in der 1. oder 2. Bundesliga durchgespielt", sagte DFB-Trainer Stefan Kuntz.

Zum deutschen Aufgebot gehören unter anderem Confed-Cup-Sieger Benjamin Henrichs von Bayer Leverkusen sowie die vier Europameister Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (Schalke 04), Felix Platte (Darmstadt 98) und Waldemar Anton (Hannover 96).