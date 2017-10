Der FC Bayern München empfängt am 3. Spieltag der UEFA Youth League Celtic Glasgow (15.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Münchens U19 will nach dem 1:0 gegen RSC Anderlecht und dem 1:1 bei Paris Saint-Germain auch im dritten Gruppenspiel seine weiße Weste behalten. Aktuell liegt die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß auf Platz zwei der Gruppe B, der zum Einzug in die K.o.-Runde reichen würde.

Die Gäste aus Schottland (3 Punkte) hoffen derweil, mit einem Sieg am FCB vorbeizuziehen. (Die Tabellen im Überblick)

In der Gruppe C kommt es zuvor zum Aufeinandertreffen zwischen FC Chelsea und AS Rom (13.55 Uhr im LIVESTREAM).

Die ungeschlagenen Londoner führen die Tabelle souverän an und streben nach ihrem dritten Titel im Wettbewerb.