Am 5. Spieltag der UEFA Youth League kann sich der Nachwuchs von Borussia Dortmund auf SPORT1 einem breiten Publikum live im Free-TV präsentieren.

Das Heimspiel der BVB-Junioren gegen den direkten Verfolger Tottenham Hotspur ist am Dienstag ab 13:55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM zu sehen.

Tabellenführer Dortmund hatte am vergangenen Spieltag in der Gruppe H ein souveränes 5:0 gegen Apoel Nikosia aus Zypern eingefahren. Die Spurs blieben durch einen 3:2-Heimsieg gegen Real Madrid an den Schwarzgelben dran.

Klatsche im Hinspiel

Den Borussen würde ein Punkt reichen, um die Spitzenposition zu verteidigen und einem Playoff-Spiel zu entgehen. Mit den Spurs haben die BVB-Junioren zudem noch eine Rechnung offen, denn im Hinspiel ging man in England mit 0:4 unter.

Video Real verliert wildes Spiel gegen Tottenham Hotspur

Als zweite Begegnung zeigt SPORT1 das Duell zwischen dem Nachwuchs des FC Sevilla sowie Spitzenreiter Liverpool (ab 15:55 Uhr im LIVESTREAM und auf LIVE im TV auf SPORT1+).

Die Spanier stehen dabei unter Druck. Um in Gruppe E die punktgleichen Russen von Spartak Moskau nicht enteilen zu lassen, muss ein Sieg gegen die favorisierten Reds her.