Der Doping-Skandal in der russischen Leichtathletik weitet sich offenbar auf den Fußball aus.

Wie die englische Daily Mail on Sunday berichtet, wird gegen die gesamte Mannschaft, die für Russland 2014 an der Weltmeisterschaft in Brasilien teilgenommen hatte, ermittelt.

Laut der Tageszeitung versuchen die Ermittler des Fußball-Weltverbandes FIFA in Erfahrung zu bringen, ob auch das Fußball-Team von dem staatsgetriebenen Doping in Russland betroffen war. Bei den Olympischen Spielen 2016 waren viele Athleten ausgeschlossen worden, an den Paralympics durfte kein Russe teilnehmen.

Vier verdächtigte Spieler beim Confed Cup

Neben den 23 Spielern aus dem russischen Kader sollen noch elf weitere professionelle Fußballer auf dem Radar der Ermittler aufgetaucht sein. Bisher waren Russlands Fußballer von konkreten Vorwürfen stets verschont geblieben.

Vier Spieler aus dem WM-Team - Maksim Kanunnikov, Denis Glushakov, Igor Akinfeev and Aleksandr Samedov - nahmen eben erst am Confed Cup für Russland teil. Dort war wie bei der WM nach der Vorrunde Schluss.

Dass ein ganzes Fußball-Team unter Verdacht gerät, ist laut Daily Mail ein Novum. Die Zeitung beruft sich in ihrem Bericht auf Unterlagen der FIFA. Ein Sprecher des Weltverbandes bestätigte lediglich, dass "den Anschuldigungen nachgegangen werde."

Auch Email-Verkehr entdeckt

Des weiteren liegen der Daily Mail offenbar auch Emails eines ehemaligen Chefs der russischen Doping-Ermittler vor. Darin soll das von der Regierung angeordnete Vertuschen von positiven Befunden offen zur Sprache kommen.

Nach den Olympischen Spielen von Rio versuchte Russland zuletzt, mit neuen Anti-Doping-Programmen wieder an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Das Staats-Doping wurde von höchster Stelle stets abgestritten. Mit dem Bericht der Daily Mail werden die Zweifel wieder deutlich stärker.